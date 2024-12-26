Рогов сообщил о сбитии украинского F-16

Российские военные сбили истребитель F-16 Воздушных сил Украины. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, самолет был сбит в Запорожской области, когда он находился на исходной позиции для нанесения ракетного удара по региону.

19 декабря РИА Новости написало, что Запад может отправить на Украину экипажи и технический персонал в приказном порядке, в том числе для управления истребителями F-16. По информации агентства, некоторые аналитики предполагают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перейдут в наступление на один из российских регионов в ближайшие недели, еще до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. В этом случае F-16, возможно, используют для нанесения ударов управляемыми ракетами по важным целям на поле боя — штабам, складам боеприпасов, скоплениям техники и личного состава.

Ранее Украина потеряла первый истребитель F-16.