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Рогов сообщил о сбитии украинского F-16

Рогов сообщил, что украинский истребитель F-16 сбили в Запорожской области
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Российские военные сбили истребитель F-16 Воздушных сил Украины. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, самолет был сбит в Запорожской области, когда он находился на исходной позиции для нанесения ракетного удара по региону.

19 декабря РИА Новости написало, что Запад может отправить на Украину экипажи и технический персонал в приказном порядке, в том числе для управления истребителями F-16. По информации агентства, некоторые аналитики предполагают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перейдут в наступление на один из российских регионов в ближайшие недели, еще до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. В этом случае F-16, возможно, используют для нанесения ударов управляемыми ракетами по важным целям на поле боя — штабам, складам боеприпасов, скоплениям техники и личного состава.

Ранее Украина потеряла первый истребитель F-16.

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