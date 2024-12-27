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Пентагон не стал комментировать сообщения о сбитом истребителе F-16

Минобороны США отказалось комментировать сообщение о сбитом F-16 в Запорожье
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Министерство обороны США не комментирует сообщения о том, что истребитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) F-16 был сбит в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ представителя ведомства.

«У Министерства обороны [США] нет заявлений или информации для предоставления», — заявили в Пентагоне, добавив, что подобные вопросы следует адресовать украинской стороне.

Накануне сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские военные сбили украинский F-16 в Запорожской области. По его словам, целью истребителя был ракетный удар по региону.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил о поступлении второй партии истребителей F-16, предоставленных Данией. Однако количество самолетов, переданных в рамках этой партии, он не уточнил. В ноябре датские власти объявили, что передали Украине шесть таких истребителей, а в будущем намерены поставить еще 13.

Ранее сообщалось, что Бельгия не сможет вовремя поставить Киеву обещанные F-16.

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