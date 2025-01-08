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В Польше заявили, что грядущая встреча в формате «Рамштайн» может стать последней

МО Польши: предстоящая встреча в формате «Рамштайн» может стать последней
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Michael Probst/AP

Намеченное на 9 января 25-е заседание группы западных стран по координации поставок вооружений Украине на авиабазе Рамштайн в Германии может стать последним для уходящей администрации действующего президента США Джо Байдена. Такое предположение высказал глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш на пресс-конференции в Сейме (нижней палате польского парламента), ее трансляцию вел телеканал TVP Info.

«Может быть, это последнее заседание в таком формате, поскольку новая администрация в США, очень вероятно, предложит другую формулу для деятельности», — заявил Косиняк-Камыш.

Глава польского оборонного ведомства добавил, что НАТО должна брать большую ответственность за поставки оружия на Украину.

Косиняк-Камыш отметил, что декабрь выдался очень интенсивным в плане транспортировки через территорию республики вооружений для Киева, таким же обещает быть и январь. По словам польского министра обороны, через Польшу проходят 90% всех пакетов помощи для Украины.

Среди прочего стало известно, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте примет участие во встрече Рамштайн 9 января.

В Пентагоне также уточнили, что контактная группа по поддержке Украины 9 января утвердит военные потребности вооруженных сил республики в воздухе, на земле и на море до 2027 года.

Ранее в США ушла в отставку ведущий координатор поставок оружия Украине.

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