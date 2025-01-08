США выделят Украине новый пакет военной помощи

Соединенные Штаты Америки объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи на $500 млн. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на чиновников США.

В материале издания отмечается, что речь идет о списании оружия на действующих складах американской армии. Официально о новом пакете помощи будет объявлено на предстоящем заседании контактной группы по помощи Украине, которое состоится 9 января в Германии.

5 января газета The Guardian писала, что Украина готовится к тому, что избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность начнет процесс переговоров по урегулированию конфликта. При этом стратегия новой администрации США «может оказаться решающей» для текущей ситуации, однако решение кризиса остается «сложной задачей».

До этого газета The Washington Post писала, что Вооруженным силам Украины не хватает ресурсов без помощи со стороны Запада.

Ранее в Пентагоне заявили, что приход к власти Трампа не отразится на военной помощи Киеву.