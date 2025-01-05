WP: у ВСУ нет средств для борьбы с ВС России без помощи Запада

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает ресурсов без помощи со стороны Запада. Об этом пишет газета The Washington Post.

«Некоторые солдаты заявили, что они также смирились с реальностью того, что поддержка Запада оружием сокращается и, вероятно, продолжит сокращаться. Без потока этой помощи Украина не имеет военных ресурсов», — пишет издание.

WP пишет, что Россия сохраняет артиллерийское преимущество и теперь использует новые самоуничтожающиеся беспилотники, которые летают с использованием оптоволоконных кабелей. Такие характеристики делают их особенно разрушительными, поскольку они становятся неуязвимы для электронных помех из-за особенностей управления с помощью длинных тонких катушек, а не радиоволн.

27 декабря избранный президент США Дональд Трамп призвал европейские страны увеличить свою помощь Украине, намекая на возможное сокращение американской поддержки безопасности. Как писала WP, это часть стратегии нового главы Белого дома по привлечению Европы к большей ответственности в украинском конфликте.

Ранее в Германии назвали три сценария завершения конфликта на Украине.