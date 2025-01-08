В Пентагоне раскрыли подробности новой помощи США Киеву

Пентагон: союзники Киева утвердят потребности ВСУ в воздухе, на земле и на море

На запланированной на 9 января встрече контактная группа по поддержке Украины утвердит краткосрочные и долгосрочные военные потребности Вооруженных сил Украины на период до 2027 года. Об этом сообщили представители Пентагона, передает ТАСС.

Руководители коалиций должны будут одобрить планы, в которых будут четко обозначены текущие и будущие потребности Украины в таких областях, как авиация, бронетехника, артиллерия, разминирование, беспилотные летательные аппараты, интегрированная система противовоздушной и противоракетной обороны, информационные технологии и безопасность на море.

Отмечается, что эти планы имеют решающее значение для обеспечения планирования и поддержки Киева со стороны международных партнеров, позволяя им эффективно удовлетворять потребности ВСУ и способствовать достижению долгосрочных целей Украины в области безопасности.

В декабре сообщалось, что разведывательные ведомства Соединенных Штатов намерены изучить возможность остановки военной и финансовой поддержки Украины. Отмечается, что руководство нацразведки США и Центрального разведывательного управления должны представить доклад о вероятном ходе украинского конфликта до 31 декабря 2025 года.

Ранее в США назвали возможную дату урегулирования конфликта на Украине.