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Российские дроны уничтожили танк Т-72 ВСУ в Курской области

Российские операторы FPV-дронов уничтожили танк Т-72 ВСУ в курском приграничье
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Kaplitskaia Love/Shutterstock/FOTODOM

Российские военнослужащие из группировки «Север» с помощью FPV-дронов уничтожили танк Т-72 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«В ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск «Север» с помощью беспилотника выявили танк Т-72 ВСУ в районе одного из населенных пунктов в приграничном районе Курской области», — сказано в сообщении.

Затем в результате ударов FPV-дронов танк был уничтожен.

6 января российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили вторую за день ракету, выпущенную военными Вооруженных сил Украины в небе над Курской областью. Первую украинскую ракету перехватили в воздушном пространстве региона утром. 5 января военные ВСУ провели контратаку в направлении хутора Бердин, расположенного в Курской области.

Ранее Зеленский высказался о вторжении ВСУ в Курскую область.

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