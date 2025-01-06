Российские дроны уничтожили танк Т-72 ВСУ в Курской области

Российские военнослужащие из группировки «Север» с помощью FPV-дронов уничтожили танк Т-72 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«В ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск «Север» с помощью беспилотника выявили танк Т-72 ВСУ в районе одного из населенных пунктов в приграничном районе Курской области», — сказано в сообщении.

Затем в результате ударов FPV-дронов танк был уничтожен.

6 января российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили вторую за день ракету, выпущенную военными Вооруженных сил Украины в небе над Курской областью. Первую украинскую ракету перехватили в воздушном пространстве региона утром. 5 января военные ВСУ провели контратаку в направлении хутора Бердин, расположенного в Курской области.

Ранее Зеленский высказался о вторжении ВСУ в Курскую область.