Зеленский назвал верным решением вторжение в Курскую область

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторжение ВСУ (Вооруженных сил Украины) в Курскую область было верным решением. Его слова цитирует «РБК-Украина».

По его словам, эта мера поспособствует поискам путей разрешения конфликта Украины с РФ. Украинский лидер объяснил свои слова тем, что атака на российский регион разобьет аргументы о том, что конфликт является «замороженным», а потому станет «сильным козырем» на переговорах. Зеленский выразил мнение, что такой довод повлияет на диалог, в том числе со странами Глобального Юга. Президент Украины заявил, что такое использование ситуации в Курской области является элементом стратегии Киева.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что в США надеются, что Зеленский скоро прикажет ВСУ уйти из-под Курска.

Источники агентства предположили, что намерение Украины в Курске «никогда не состояло в том, чтобы удержать его, а скорее в том, чтобы произвести шокирующее впечатление» на Россию. Вместе с тем они предположили, что отступление ВСУ из-под Курска можно будет представить как тактический успех ВСУ.

Ранее издание Le Temps назвало украинское вторжение в Курскую область тактической ошибкой ВСУ.