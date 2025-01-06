Украинскую ракету сбили в Курской области

Оперштаб сообщил, что силы ПВО сбили ракету ВСУ в Курской области

Ракета Вооруженных сил Украины была сбита в Курской области силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил региональный оперштаб в Telegram-канале.

«Утром украинская ракета уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО», — говорится в сообщении.

Минобороны РФ сообщало, что этой ночью силы ПВО сбили 12 беспилотников над российскими регионами, в том числе семь БПЛА в Курской области.

Утром 5 января ВСУ провели контратаку в Курской области. Около 14:00 мск российское Минобороны сообщило, что атака была совершена в направлении хутора Бердин, а ее цель — остановить российское наступление.

В военном ведомстве также заявили, что российские войска нанесли удар по штурмовой группе ВСУ, в результате которого были уничтожены два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин.

Ранее ВСУ запустили в Курской области воздушный «шар-террорист».