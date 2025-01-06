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В Курской области перехватили вторую за день украинскую ракету

Оперштаб Курской области: средства ПВО сбили украинскую ракету над регионом
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РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили вторую за день ракету, выпущенную военными Вооруженных сил Украины (ВСУ), в небе над Курской областью. Об этом сообщил оперативный штаб региона в официальном Telegram-канале.

«Еще одна ракета ВСУ была сбита в приграничном районе Курской области. Благодарим наших бойцов ПВО!» — говорится в заявлении.

Первую украинскую ракету перехватили в воздушном пространстве региона утром.

До этого пресс-служба министерства обороны РФ рассказала, что в ночь на 6 января в российских субъектах были уничтожены 12 дронов ВСУ. Семь из них ликвидировали в небе над Курской областью и еще один — в Республике Крым. Кроме того, в Брянской и Белгородской областях сбили по два украинских беспилотника.

5 января военные ВСУ провели контратаку в направлении хутора Бердин, расположенного в Курской области. Как рассказали в Минобороны РФ, украинские формирования пытались замедлить наступление российских войск, но им было нанесено поражение.

Комментируя ситуацию, временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн призвал граждан доверять информации только из официальных источников. В то же время он рекомендовал жителям воздержаться от самовольного возвращения в населенные пункты в так называемой «серой зоне».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о вторжении ВСУ в Курскую область.

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