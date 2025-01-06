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В Минобороны назвали число сбитых за сутки беспилотников ВСУ над регионами России

Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских БПЛА над регионами России
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

Семь украинских дронов были уничтожены над территорией Курской области, по два беспилотника — над Брянской и Белгородской областями, еще один — над территорией Крыма.

Утром 6 января губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что дежурные средства ПВО сбили еще один украинский беспилотник в Брянской области.

Этой ночью ВСУ атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата село Ржевка Шебекинского округа Белгородской области, в результате чего пострадали два мирных жителя. У одного мужчины осколочные ранения лица, грудной клетки и руки, у второго — осколочное ранение головы, баротравма и контузия.

4 января губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что за ночь и утро над регионом были уничтожены четыре беспилотника. По его словам, для отражения атаки применялись средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и стрелковое оружие.

Ранее в сеть попали кадры, на которых кот сбил учебный украинский дрон.

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Атаки БПЛА на Россию
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