В Минобороны назвали число сбитых за сутки беспилотников ВСУ над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

Семь украинских дронов были уничтожены над территорией Курской области, по два беспилотника — над Брянской и Белгородской областями, еще один — над территорией Крыма.

Утром 6 января губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что дежурные средства ПВО сбили еще один украинский беспилотник в Брянской области.

Этой ночью ВСУ атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата село Ржевка Шебекинского округа Белгородской области, в результате чего пострадали два мирных жителя. У одного мужчины осколочные ранения лица, грудной клетки и руки, у второго — осколочное ранение головы, баротравма и контузия.

4 января губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что за ночь и утро над регионом были уничтожены четыре беспилотника. По его словам, для отражения атаки применялись средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и стрелковое оружие.

Ранее в сеть попали кадры, на которых кот сбил учебный украинский дрон.