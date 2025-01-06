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Момент погони российской ракеты за украинским самолетом МиГ-29 попал на видео

RG.RU: погоня русской ракеты «воздух-воздух» за украинским МиГ-29 попала на видео

Кадры погони российской ракеты класса «воздух-воздух» за украинским самолетом МиГ-29 попали на видео. Ролик оказался в распоряжении «Российской газеты».

На предоставленных кадрах запечатлен момент за несколько секунд до предполагаемого уничтожения украинского самолета. В ходе погони МиГ-29 предпринял попытку уйти от ракеты, меняя направление. Однако дальнейшее развитие событий осталось за пределами съемочного процесса.

«С земли это выглядит лихим маневром, о чем свидетельствует восхищенный возглас зрителя», — говорится в публикации.

5 января источник в Минобороны России сообщил, что Воздушно-космические силы РФ сбили украинский истребитель МиГ-29.

2 января средства противовоздушной обороны России сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. Кроме того, российские бойцы сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 97 беспилотников.

23 ноября Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых запечатлено уничтожение ракетным ударом ОТРК «Искандер» истребителя МиГ-29 ВСУ, который стоял на аэродроме Днепр. По данным оборонного ведомства, в результате российского удара также были ликвидированы до 15 человек инженерно-технического состава.

Ранее российская пилотажная группа «Стрижи» получила партию МиГ-29СМТ.

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