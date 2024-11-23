Опубликованы кадры уничтожения МиГ-29 ВСУ

Министерство обороны России в своем Telegram-канале опубликовало кадры, на которых запечатлено уничтожение ракетным ударом ОТРК «Искандер» истребителя МиГ-29 Воздушных сил Украины, стоящего на аэродроме Днепр.

По данным ведомства, ударом также было ликвидировано до 15 человек инженерно-технического состава.

Как заявили в Минобороны, всего с начала российской специальной военной операции Украина потеряла 649 самолетов, 283 вертолета, 36559 беспилотников, 586 зенитных ракетных комплексов, 19491 танк и другую технику.

В ноябре газета The Guardian писала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «близки к краху» фронта в Донецкой народной республике (ДНР) и на Купянском направлении в Харьковской области из-за ускоряющегося продвижения российской армии. В материале издания сказано, что в последние недели оборона ВСУ по всей линии фронта рушится самыми быстрыми темпами с 2022 года. Отмечается, что две трети потерь украинской территории пришлось на ДНР.

Ранее на Западе заявили о скорой капитуляции ВСУ.