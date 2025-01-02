Российские средства противовоздушной обороны сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Кроме того, российские бойцы сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства, а также 97 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

26 декабря председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские военные сбили истребитель F-16 Воздушных сил Украины в зоне проведения СВО. В министерстве обороны США отказались комментировать это сообщение.

По данным Минобороны РФ, в общей сложности с начала проведения специальной военной операции ВСУ потеряли 651 самолет, 283 вертолета, 39 144 беспилотника.

Ранее гендиректор «Форэса» Сергей Шмотьев заявил о готовности выплатить 15 млн рублей за сбитый истребитель F-16.