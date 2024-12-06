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Российская пилотажная группа «Стрижи» получила партию МиГ-29СМТ

Пилотажная авиагруппа «Стрижи» получила партию модернизированных МиГ-29

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Первая партия истребителей МиГ-29СМТ поступила в распоряжение российской авиационной группы высшего пилотажа (АГВП) «Стрижи». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на АГВП.

«После теоретического и практического переучивания мы перегнали первую партию МиГ-29СМТ. Это глубокая модернизация МиГ-29», — отметили в группе.

В АГВП сообщили, что в скором времени самолеты получат окраску «Стрижей». В группе выразили надежду на получение истребителей МиГ-35.

3 декабря Минобороны РФ сообщило, что в совместных учениях Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России в Средиземном море приняли участие истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Маневры проводились с 1 по 3 декабря в восточной части Средиземноморья. В них участвовали более 1000 военнослужащих, 10 кораблей и судов обеспечения, береговой ракетный комплекс «Бастион» и 24 летательных аппарата, отметили в оборонном ведомстве.

Ранее в российскую армию поступила партия истребителей-бомбардировщиков Су-34.

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