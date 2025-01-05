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Российские войска сбили украинский МиГ-29

Минобороны: ВКС России сбили украинский истребитель МиГ-29
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Efrem Lukatsky/AP

Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили украинский истребитель МиГ-29. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

2 января средства противовоздушной обороны России сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. Кроме того, российские бойцы сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 97 беспилотников.

26 декабря председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские военные сбили истребитель F-16 Воздушных сил Украины. По его словам, самолет был уничтожен в Запорожской области, когда он находился на исходной позиции для нанесения ракетного удара по региону.

Ранее миллиардер из России напомнил о вознаграждении за сбитый F-16 ВВС Украины.

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