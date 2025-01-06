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Украинских военных выбили с части территории Кураховской ТЭС

ТАСС: ВСУ выбиты с части территории Кураховской ТЭС, бои продолжаются
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Anton Shtuka/AP

Подразделения Вооруженных сил Украины выбиты с части территории тепловой электростанции в городе Курахов, продолжаются бои за административное здание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«С части территории ТЭС противник выбит. Однако бои продолжаются», — сказал источник агентства.

Одним из эпицентров боев является административное здание станции.

«[Много] работы в промзоне еще предстоит [проделать]», — добавил он.

О боях и зачистке на территории Кураховской ТЭС ТАСС сообщал 1 января. По его данным, на местности была сконцентрирована большая группировка украинских солдат и с территории основной части города силы ВСУ были практически выбиты.

22 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что российские войска практически выбили подразделения Вооруженных сил Украины из Курахово.

Ранее ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ.

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