Российские военные продолжают зачистку Кураховской ТЭС от солдат ВСУ

Зачистка на территории Кураховской тепловой электрической станции (ТЭС) от украинской армии продолжается. Об этом сообщили в силовых структурах, передает ТАСС.

По данным силовиков, на местности сконцентрирована большая группировка украинских солдат. В бой были брошены основные силы, однако предстоит еще немало работы. С территории основной части города силы ВСУ были практически выбиты, остаются лишь точечные очаги сопротивления.

До этого российский военкор Юрий Котенок заявил, что на окраинах Курахово еще остаются украинские силы. Российские военные продолжают зачистку, но в целом город освобожден.

22 декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что российские военнослужащие практически выбили подразделения Вооруженных сил Украины из города Курахово. По его словам, остались участки на северо-западе города, где противник еще может находиться. Он добавил, что украинские военные не смогут достать из артиллерии до Петровского района Донецка, если российская сторона займет Курахово.

Ранее бойцы ВС России эвакуировали на мотоцикле раненого из Курахово.