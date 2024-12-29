Российские военные нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины, площадке запуска беспилотников, а также скоплениям живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 137-ми районах. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Для нанесения ударов использовались авиация, беспилотные летательные аппараты, ракеты и артиллерия.

Также за минувшие сутки средства противовоздушной обороны сбили 61 украинский беспилотник.

29 декабря министерство обороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Новотроицкое в Донецкой народной республике.

В ночь на воскресенье Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» написал, что российские военнослужащие приступили к штурму Кураховской ТЭС. Позже агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщило о начале зачистки электростанции от ВСУ.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские военные уничтожили несколько военных аэродромов ВСУ, склад горюче-смазочных материалов противника, а также живую силу и военную технику в 148 районах.

Ранее боец ВСУ прочитал листовку и сдался в плен в Курской области.