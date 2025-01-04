Власти назвали количество беспилотников, уничтоженных над Ленобластью за ночь

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в своем Telegram-канале, что за ночь и утро 4 января над регионом уничтожили четыре беспилотника.

«Ночь и утро 4 января стали рекордными по количеству уничтоженных БПЛА. Над территорией Ленобласти уничтожено 4 летательных аппарата», — пояснил Дрозденко.

Он уточнил, что применялись средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и стрелковое оружие. Опасность атаки беспилотников в регионе сняли.

До этого Дрозденко сообщал, что в районе Лужской губы был сбит второй беспилотник. Позже он сообщил о третьем сбитом беспилотнике там же.

В мае 2023 года дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и Республика Крым. 30 августа 2023 года дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

Ранее кот сбил дрон лапой.