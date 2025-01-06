Средства ПВО уничтожили еще один беспилотник в Брянской области

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили еще один украинский беспилотник в Брянской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Это уже второй сбитый над территорией области беспилотник за утро. По словам Богомаза, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Этой ночью ВСУ атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата село Ржевка Шебекинского округа Белгородской области, в результате чего пострадали два мирных жителя. У одного мужчины осколочные ранения лица, грудной клетки и руки, у второго — осколочное ранение головы, баротравма и контузия.

4 января губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что за ночь и утро над регионом были уничтожены четыре беспилотника. По его словам, для отражения атаки применялись средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и стрелковое оружие.

Ранее в сеть попали кадры, на которых кот сбил учебный украинский дрон.