Жители Белгородской области пострадали в результате удара беспилотника ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) село Ржевка Шебекинского округа, в результате чего пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«У одного мужчины осколочные ранения лица, грудной клетки и руки, у второго — осколочное ранение головы, баротравма и контузия», — написал глава региона.

По его словам, пострадавших госпитализируют в больницу №2 города Белгорода.

Также атака беспилотника привела к повреждению остекления и фасадов двух многоквартирных домов. Кроме того, ущерб был нанесен четырем легковым автомобилям.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях. Подомовой обход продолжится утром.

5 января Гладков сообщил, что украинский БПЛА нанес удар по движущемуся автомобилю в хуторе Екатериновка Волоконовского района Белгородской области, в результате чего женщина и 17-летняя девушка получили осколочные ранения. По его словам, пострадавших в состоянии средней степени доставили в Валуйскую центральную районную больницу.

Ранее дрон ВСУ ранил водителя сельхозтехники в Белгородской области.