Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жители Белгородской области пострадали в результате удара беспилотника ВСУ

Гладков: беспилотник ВСУ атаковал село Ржевка, ранения получили два человека
close
Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) село Ржевка Шебекинского округа, в результате чего пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«У одного мужчины осколочные ранения лица, грудной клетки и руки, у второго — осколочное ранение головы, баротравма и контузия», — написал глава региона.

По его словам, пострадавших госпитализируют в больницу №2 города Белгорода.

Также атака беспилотника привела к повреждению остекления и фасадов двух многоквартирных домов. Кроме того, ущерб был нанесен четырем легковым автомобилям.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях. Подомовой обход продолжится утром.

5 января Гладков сообщил, что украинский БПЛА нанес удар по движущемуся автомобилю в хуторе Екатериновка Волоконовского района Белгородской области, в результате чего женщина и 17-летняя девушка получили осколочные ранения. По его словам, пострадавших в состоянии средней степени доставили в Валуйскую центральную районную больницу.

Ранее дрон ВСУ ранил водителя сельхозтехники в Белгородской области.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами