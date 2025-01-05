Росгвардейцы поразили колонну техники ВСУ при попытке контратаки в Курской области

Операторы БПЛА спецназа Росгвардии нанесли поражение колонне технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

На кадрах видно, что с помощью дрона-камикадзе росгвардейцы обнаружили и уничтожили машину разминирования, расчищающую минное заграждение, а затем украинский танк.

Днем 5 января в Минобороны РФ сообщили, что украинские войска провели контратаку в Курской области в направлении хутора Бердин, чтобы остановить российское наступление, но им было нанесено поражение.

С 6 августа ВС России ведут бои с подразделениями ВСУ в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее беспилотники на оптоволокне уничтожили в Курской области три танка ВСУ.