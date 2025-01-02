Беспилотники на оптоволокне уничтожили в Курской области три танка ВСУ

Российские FPV-дроны на оптоволокне уничтожили в Курской области три танка ВСУ

Российские десантники с помощью дронов уничтожили в приграничных районах Курской области три украинских танка. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

В операции приняли участие управляемые по оптоволокну снаряженные боеприпасами современные FPV-дроны. Вскоре после вылета они обнаружили танки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Один из них находился на дороге, второй — в поле, третий — в лесопосадке.

Точными ударами FPV-дронов танки противника были уничтожены.

1 января сообщалось, что под Харьковом российский FPV-дрон ударил по броневику Вооруженных сил Украины в момент загрузки пехоты.

27 декабря сообщалось, что российские военные при помощи беспилотного летательного аппарата уничтожили украинский танк в Харьковской области. Удар по украинской технике нанес расчет FPV-дрона в составе группировки войск «Север».

Ранее сообщалось, что на СВО применили новую тактику использования оптоволоконных дронов.