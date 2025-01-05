Пушилин сообщил о продвижении ВС России в Курахово

Пушилин: российские войска продвинулись в северной части Курахово в ДНР

Вооруженные силы России продвинулись в северной части города Курахово, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Денис Пушилин.

По словам чиновника, бои продолжаются в западной части населенного пункта, а также в его промышленной зоне, где осуществляется зачистка от военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Также с юга мы видим активные боевые действия, идет продвижение в северной части Курахово», — сказал Пушилин.

Он также заявил о продвижении российских войск на Красноармейском (украинское название – Покровское) направлении. Там подразделения ВС РФ занимают укрепленные позиции противника, отметил глава ДНР.

5 января председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что бойцы ВСУ прекратили организованное сопротивление в Курахово.

Город Курахово расположен на западе ДНР в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (украинское название — Покровск). Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса. Взятие города под контроль позволит выйти российским войскам к западным границам республики.

Ранее боец ВСУ описал ситуацию под Курахово фразой «из одного котла в другой».