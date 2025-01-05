Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пушилин сообщил о продвижении ВС России в Курахово

Пушилин: российские войска продвинулись в северной части Курахово в ДНР
close
Александр Сухов/РИА Новости

Вооруженные силы России продвинулись в северной части города Курахово, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Денис Пушилин.

По словам чиновника, бои продолжаются в западной части населенного пункта, а также в его промышленной зоне, где осуществляется зачистка от военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Также с юга мы видим активные боевые действия, идет продвижение в северной части Курахово», — сказал Пушилин.

Он также заявил о продвижении российских войск на Красноармейском (украинское название – Покровское) направлении. Там подразделения ВС РФ занимают укрепленные позиции противника, отметил глава ДНР.

5 января председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что бойцы ВСУ прекратили организованное сопротивление в Курахово.

Город Курахово расположен на западе ДНР в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (украинское название — Покровск). Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса. Взятие города под контроль позволит выйти российским войскам к западным границам республики.

Ранее боец ВСУ описал ситуацию под Курахово фразой «из одного котла в другой».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами