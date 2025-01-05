Рогов: ВСУ прекратили организованное сопротивление в Курахово в ДНР

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) прекратили организованное сопротивление в Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«В Курахово уже отсутствует организованное сопротивление. Есть одиночные группы украинских боевиков. Идет зачистка западных окраин города», — сказал глава комиссии.

Накануне бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков призвал срочно вывести украинские войска с Кураховского района из-за угрозы окружения. По словам эксперта, ВСУ уже не способны эффективно обороняться в данной местности.

1 января российский военкор Юрий Котенок рассказал, что ВС РФ взяли под контроль Курахово до наступления Нового года. Он пояснил, что на окраинах еще остаются украинские силы. Российские военные продолжают зачистку , но в целом город освобожден.

Ранее в сети появилось видео отступления солдат ВСУ из Курахово.