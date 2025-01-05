Российские военные уничтожили еще две ракеты в Курской области

Над Курской областью уничтожили еще две ракеты ВСУ

Еще две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены в небе над территорией Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Оперштаб Курской области».

«Спасибо бойцам ПВО!» — говорится в публикации.

Днем 5 января в Telegram-канале оперативного штаба региона сообщалось о сбитой ракете ВСУ.

Несколькими часами ранее военкор Роман Алехин заявил, что ВСУ начали новое наступление в Курской области. По его словам, украинские военные плотно накрыли район атаки комплексами радиоэлектронной борьбы, в связи с чем многие дроны оказались бесполезны.

До этого министерство обороны России сообщило, что украинские войска провели контратаку в Курской области в направлении хутора Бердин, чтобы остановить российское наступление. По данным ведомства, по штурмовой группе ВСУ был нанесен удар артиллерией и авиацией группировки войск «Север».

Ранее в Курск прибыл замминистра обороны Евкуров.