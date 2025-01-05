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В Курск прибыл замминистра обороны Евкуров

Хинштейн провел встречу с замглавы МО Евкуровым в Курске
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Телеграм-канал «Александр Хинштейн»

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн провел рабочую встречу с заместителем министра обороны генералом армии Юнус-Беком Евкуровым. Об этом в Telegram-канале сообщил сам глава региона.

По словам Хинштейна, Евкуров прибыл в Курск напрямую из Белгорода. Врио губернатора отметил, что генерал в качестве замглавы координационного совета по военной безопасности приграничья уделяет много сил работе с регионами.

«По понятным причинам, о деталях разговора — распространяться не буду», — добавил Хинштейн.

Тем временем сообщается о новом наступлении ВСУ на Курскую область. По данным военкора Романа Алехина, оно началось от Суджи в сторону Большого Солдатского, противник задействует тралы разминирования, танки и другую бронетехнику.

Канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» отмечает, что бронетехника ВСУ перевозит толпы пехоты, атакуя Бердин в Большесолдатском районе. Российская артиллерия и танки активно работают по врагу.

Ранее Хинштейн поспорил с жителем Суджи из-за компенсации за имущество.

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