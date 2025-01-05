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Над Курской областью сбили украинскую ракету

В приграничном районе Курской области уничтожили ракету ВСУ
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Министерство обороны РФ

Над территорией Курской области сбили ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона.

«Украинская ракета уничтожена в приграничном районе Курской области. Спасибо бойцам ПВО!» — говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее военкор Роман Алехин заявил, что ВСУ начали новое наступление в Курской области. По его словам, украинские военные плотно накрыли район атаки комплексами радиоэлектронной борьбы, в связи с чем многие дроны оказались бесполезны.

До этого министерство обороны России сообщило, что украинские войска провели контратаку в Курской области в направлении хутора Бердин, чтобы остановить российское наступление. По данным ведомства, по штурмовой группе ВСУ был нанесен удар артиллерией и авиацией группировки войск «Север».

Ранее в Курск прибыл замминистра обороны Евкуров.

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Атаки на Курскую область
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