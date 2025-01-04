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Экс-полковник СБУ призвал вывести ВСУ из Кураховского района из-за угрозы окружения

Экс-полковник СБУ Стариков: ВСУ попадут в окружение возле Курахово
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Станислав Красильников/РИА Новости

Бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков призвал срочно вывести украинские войска с Кураховского района из-за угрозы окружения. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу «Фабрика Новостей».

«Мы должны отвести войска из этого кармана. Если не сделаем этого, наши части окажутся в окружении,» — отметил он.

По словам эксперта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже не способны эффективно обороняться в данной местности и, следовательно, необходимо спасти оставшийся личный состав и технику.

«Судьба Кураховского района будет решена в ближайшее время, если ситуация продолжит развиваться такими темпами,» — предупредил он.

3 января сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы России начали зачистку от разрозненных групп ВСУ в промышленной зоне в Курахово в западной части ДНР.

Агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщало, что российские военные фактически зачистили группировку ВСУ к югу от населенного пункта Курахово.

Ранее пленный поляк рассказал о «сборной мира» из наемников в ВСУ.

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