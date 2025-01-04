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В сети появилось видео отступления солдат ВСУ из Курахово

Telegram-канал Military Theme Z показал кадры отступления ВСУ из Курахово

Telegram-канал Military Theme Z опубликовал кадры отступления бойцов ВСУ из Курахово.

На кадрах видно, как украинские солдаты двигаются по дороге в поле. На фоне слышны взрывы, а вдалеке видны подбитая техника и воронки от снарядов.

До этого Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль село Надия в ЛНР.

Общие потери противника составили до 590 военных, а также три гаубицы Д-30, два бронетранспортера М113.

18 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе брифинга для военных атташе иностранных государств заявил, что российские военнослужащие взяли под контроль более 190 населенных пунктов в 2024 году.

Он отметил, что ВС России за время спецоперации накопили большой опыт ведения боевых действий и применения разных родов войск.

Ранее в Генштабе обвинили США в участии в конфликте против РФ.

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