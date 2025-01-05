В Минобороны назвали число сбитых за ночь беспилотников ВСУ над территорией России

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили над российскими регионами 61 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

37 беспилотников были уничтожены над Ростовской областью, 20 – над Брянской областью, два дрона были сбиты над территорией Воронежской области, один беспилотник – над территорией Белгородской области и еще один дрон – над Орловской областью.

Утром 5 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что еще три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ.

4 января Гладков сообщил, что четыре населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ.

В тот же день губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в Воронеже и пригороде были подавлены не менее пяти беспилотников. По его словам, несколько дронов упали на территорию жилых домов Левобережного района. В нескольких квартирах повреждены окна.

Ранее в Белгороде кот закрыл хозяйку от осколков после обстрела.