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В Минобороны назвали число сбитых за ночь беспилотников ВСУ над территорией России

Минобороны: средства ПВО за ночь уничтожили 61 БПЛА ВСУ над территорией России
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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили над российскими регионами 61 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

37 беспилотников были уничтожены над Ростовской областью, 20 – над Брянской областью, два дрона были сбиты над территорией Воронежской области, один беспилотник – над территорией Белгородской области и еще один дрон – над Орловской областью.

Утром 5 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что еще три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ.

4 января Гладков сообщил, что четыре населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ.

В тот же день губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в Воронеже и пригороде были подавлены не менее пяти беспилотников. По его словам, несколько дронов упали на территорию жилых домов Левобережного района. В нескольких квартирах повреждены окна.

Ранее в Белгороде кот закрыл хозяйку от осколков после обстрела.

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