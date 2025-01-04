ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области

Четыре населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, легковой автомобиль посечен в результате прилета снаряда на территории социального объекта в городе Шебекино. Также там повреждены остекление одного из зданий и линия электропередачи.

В двухквартирном доме, который находится в селе Безымено Грайворонского округа, в результате атак беспилотников выбиты окна и посечен фасад. В селе Устинка Белгородского района дрон атаковал частный дом. В результате атаки повреждена кровля. Еще один БПЛА нанес удар по легковому автомобилю на перекрестке дорог Черемошное — Никольское Белгородского района. Кроме этого, украинские военные сбросили взрывное устройство с беспилотника в селе Серетино Яковлевского района. Вследствие этого повреждены летняя кухня и пристройка частного домовладения.

4 января губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в Воронеже и пригороде были подавлены не менее пяти беспилотников. По его словам, несколько БПЛА упали на территорию жилых домов Левобережного района. В нескольких квартирах повреждены окна.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.