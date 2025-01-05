ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Гладков: ВСУ с помощью беспилотников ударили еще по трем населенным пунктам

Еще три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«ВСУ с помощью беспилотников ударили еще по трем населенным пунктам нашей области. Предварительно, пострадавших нет», — написал губернатор.

Гладков добавил, что в городе Грайворон на территорию социального объекта с беспилотника было сброшено взрывное устройство. В результате произошедшего в здании было повреждено остекление.

По словам главы Белгородской области, в селе Гора-Подол Грайворонского округа еще один дрон сбросил взрывное устройство возле многоквартирного дома, из-за чего в одной квартире выбило окна.

Кроме того, указал Гладков, в селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа в результате сброса взрывного устройства с беспилотного летательного аппарата загорелись два автомобиля и пристройка к дому. Еще были выбиты окна в трех частных домах. По словам губернатора региона, информация о последствиях уточняется, оперативные службы ведут работу на местах происшествия.

Накануне Гладков сообщил, что четыре населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ.

В тот же день губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в Воронеже и пригороде были подавлены не менее пяти беспилотников. По его словам, несколько дронов упали на территорию жилых домов Левобережного района. В нескольких квартирах повреждены окна.

Ранее в Белгороде кот закрыл хозяйку от осколков после обстрела.