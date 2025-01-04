Вооруженные силы (ВС) РФ продолжают наступление, они находятся в 7 км от Днепропетровской области Украины, где «еще ни разу не было наземных боев». Об этом написал немецкий журналист Юлиан Репке в статье для Bild.

Он отметил, что с начала года российская армия заняла восемь деревень к югу от стратегически важного Красноармейска. По словам Репке, войска РФ не атакуют с ходу город, а обходят его с юга, используя стратегию, которая уже неоднократно ими успешно применялась.

В материале подчеркивается, что ВС РФ почти не встречают сопротивления на земле со стороны ВСУ.

До этого сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что в небе над Днепропетровской областью замечена украинская авиация с ракетами Storm Shadow/SCALP-EG. Также он предупредил, что удары украинская авиация может наносить в сторону Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее гендиректор компании «Форэса» Сергей Шмотьев заявил о готовности выплатить 15 млн рублей за сбитый истребитель F-16.