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В ФРГ заявили, что в Днепропетровской области через несколько недель могут начаться бои

Журналист Репке: Днепропетровскую область через несколько недель ожидают бои
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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) РФ продолжают наступление, они находятся в 7 км от Днепропетровской области Украины, где «еще ни разу не было наземных боев». Об этом написал немецкий журналист Юлиан Репке в статье для Bild.

Он отметил, что с начала года российская армия заняла восемь деревень к югу от стратегически важного Красноармейска. По словам Репке, войска РФ не атакуют с ходу город, а обходят его с юга, используя стратегию, которая уже неоднократно ими успешно применялась.

В материале подчеркивается, что ВС РФ почти не встречают сопротивления на земле со стороны ВСУ.

До этого сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что в небе над Днепропетровской областью замечена украинская авиация с ракетами Storm Shadow/SCALP-EG. Также он предупредил, что удары украинская авиация может наносить в сторону Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее гендиректор компании «Форэса» Сергей Шмотьев заявил о готовности выплатить 15 млн рублей за сбитый истребитель F-16.

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