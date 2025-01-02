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В небе над Днепропетровской областью замечена авиация ВСУ с ракетами Storm Shadow

Рогов: в небе над Днепропетровской областью замечены носители ракет Storm Shadow
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Valentyn Ogirenko/Reuters

В небе над Днепропетровской областью замечена украинская авиация с ракетами Storm Shadow/SCALP-EG. Об этом сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов пишет в Telegram-канале.

«Не менее пяти самолетов-носителей ракет Storm Shadow/SCALP-EG на подлете к району пусковых позиций в движении на восток от Днепропетровска. Особое внимание: Энергодар, Токмак, Пологи, Черниговка, Куйбышево (Бильмак), Мелитополь и Бердянск!» — пишет Рогов.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Также он предупредил, что удары украинская авиация может наносить в сторону Донецкой и Луганской народных республик.

До этого министерство обороны сообщило, что российские средства противовоздушной обороны сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции.

Также были сбиты 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее гендиректор «Форэса» Сергей Шмотьев заявил о готовности выплатить 15 млн рублей за сбитый истребитель F-16.

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