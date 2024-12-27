Миллиардер из России напомнил о вознаграждении за сбитый F-16 ВВС Украины

Генеральный директор компании «Форэс», миллиардер Сергей Шмотьев подтвердил, что выплатит 15 млн рублей за сбитый истребитель F-16 боевой авиации ВСУ. Об этом он заявил ТАСС.

«Выплата за сбитый F-16 — это наш вклад в поддержку тех, кто ежедневно рискует жизнью ради безопасности Родины. Мы гордимся героизмом наших военных и будем продолжать оказывать им всестороннюю помощь», — заявил Шмотьев.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Он напомнил, что впервые предложил выплачивать вознаграждение за подбитые танки — за первую уничтоженную бронемашину было выплачено 5 млн рублей, а за последующие — по 500 тыс. рублей каждому.

До этого министерство обороны США отказалось комментировать сообщения о том, что истребитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) F-16 был сбит в Запорожской области.

Накануне сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские военные сбили украинский F-16 в Запорожской области. По его словам, целью истребителя был ракетный удар по региону.

Ранее сообщалось, что Бельгия не сможет вовремя поставить Киеву обещанные F-16.