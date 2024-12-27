Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Миллиардер из России напомнил о вознаграждении за сбитый F-16 ВВС Украины

Гендиректор «Форэса» подтвердил, что выплатит 15 млн рублей за сбитый F-16 ВСУ
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Генеральный директор компании «Форэс», миллиардер Сергей Шмотьев подтвердил, что выплатит 15 млн рублей за сбитый истребитель F-16 боевой авиации ВСУ. Об этом он заявил ТАСС.

«Выплата за сбитый F-16 — это наш вклад в поддержку тех, кто ежедневно рискует жизнью ради безопасности Родины. Мы гордимся героизмом наших военных и будем продолжать оказывать им всестороннюю помощь», — заявил Шмотьев.

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Он напомнил, что впервые предложил выплачивать вознаграждение за подбитые танки — за первую уничтоженную бронемашину было выплачено 5 млн рублей, а за последующие — по 500 тыс. рублей каждому.

До этого министерство обороны США отказалось комментировать сообщения о том, что истребитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) F-16 был сбит в Запорожской области.

Накануне сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские военные сбили украинский F-16 в Запорожской области. По его словам, целью истребителя был ракетный удар по региону.

Ранее сообщалось, что Бельгия не сможет вовремя поставить Киеву обещанные F-16.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами