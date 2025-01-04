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В Минобороны раскрыли подробности отражения удара ракетами ATACMS по России

Минобороны РФ: комплексы ПВО С-400 и «Панцирь-СМ» сбили восемь ракет ATACMS
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MOD Russia/Global Look Press

Оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, которые накануне были задействованы Вооруженными силами Украины (ВСУ) для удара по территории России, были сбиты российскими зенитными ракетными комплексами С-400 и «Панцирь-СМ». Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По информации военного ведомства, за прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) также сбили 72 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

18 декабря военные Вооруженных сил РФ сбили все ракеты ATACMS, которые были запущены по предприятию в Ростовской области со стороны Украины. В ходе атаки были применены шесть ATACMS и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.

Позже американский военный эксперт Уилл Шрайвер, комментируя удар ATACMS по Ростовской области, заявил, что США и страны НАТО не перестают демонстрировать свою слабость в конфликте на Украине.

Ранее в США уточнили количество оставшихся у Украины ракет ATACMS.

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