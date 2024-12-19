МО РФ сообщило об уничтожении ракет ATACMS, запущенных по Ростовской области

МО РФ: ВСУ применили ATACMS и Storm Shadow в ходе атаки по Ростовской области

Российские военные сбили все ракеты ATACMS, запущенные по предприятию в Ростовской области со стороны Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По информации ведомства, 18 декабря украинские войска нанесли ракетный удар по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. В ходе атаки были применены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.

Как уточнили в Минобороны РФ, в ходе противоракетного боя боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400, «Бук-М3» и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» сбили все ракеты ATACMS и три из четырех Storm Shadow.

Согласно сообщению ведомства, одна крылатая ракета была отклонена от объекта атаки. В результате ее падения оказалось повреждено техническое строение на территории комбината.

В ноябре текущего года телеканал CNN сообщал, что США несколько месяцев рассматривали возможность дать разрешение Украине на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. По данным журналистов, президент США Джо Байден тайно одобрил передачу этих ракет в феврале для использования на территории Украины, и Вашингтон поставил Киеву ракеты уже в апреле.

Ранее Минобороны РФ показало карту зоны досягаемости дальнобойного оружия ВСУ.