За прошедшие сутки российские средства ПВО сбили восемь ракет ATACMS. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь ракет ATACMS производства США и 72 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Информации о последствиях украинской атаки военное ведомство не предоставило.

В военном ведомстве добавили, что российские силы противовоздушной обороны сбили 10 дронов над четырьмя регионами РФ.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Всего, по данным Минобороны РФ, ВКС России нанесли более 1,5 тысячи ударов дронами и высокоточным оружием по военным объектам на Украине в 2024 году.

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