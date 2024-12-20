Аналитик Шрайвер указал на слабость НАТО после удара ВСУ по Ростовской области

Соединенные Штаты и страны НАТО не перестают демонстрировать свою слабость в конфликте на Украине. Об этом написал американский военный эксперт Уилл Шрайвер в соцсети Х, комментируя удар ВСУ дальнобойными ракетами ATACMS по Ростовской области.

По его словам, конфликт превратился в «жалкое упражнение в бесполезности для США и НАТО, где Украина выступает в качестве «незадачливого» расходного материала.

Вооруженные силы Украины 18 декабря ударили по Ростовской области ракетами Storm Shadow и ATACMS.

По данным МО РФ, в регионе за тот день выпустили шесть ракет ATACMS и четыре крылатые ракеты Storm Shadow. Российские войска вступили в противоракетный бой и сбили все снаряды ATACMS и три — Storm Shadow. Одна из ракет отклонилась от изначального курса и упала на техническое строение на территории комбината «Каменский», заключили в Минобороны.

Ранее в России не исключили, что ВСУ готовят рождественское наступление.