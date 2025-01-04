В США раскрыли, почему Вашингтон не передавал оружие Украине

Администрация президента США Джо Байдена не передавала оружие Украине из-за страха перед Россией. Об этом сообщило американское издание The Hill.

«Можно только сделать вывод, что администрация Байдена по-прежнему опасается ядерного ответа России, если она улучшит качество и возможности оружия, которое она передает Украине, или добавит к уже имеющемуся у Киева передовому оружию», — говорится в материале.

30 декабря Байден объявил о выделении Украине почти $2,5 млрд. Новый пакет помощи направлен на безопасность страны. В него войдут $1,25 млрд для украинской армии и $1,22 млрд в рамках Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности (USAI).

3 января пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что оборонное ведомство пока не будет делать никаких заявлений о возможных поставках военной помощи Украине.

Ранее в Госдуме заявили, что завершение конфликта на Украине зависит от России и США.