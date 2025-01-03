В Госдуме заявили, что завершение конфликта на Украине зависит от России и США

Перспектива завершения конфликта в Украине в 2025 году зависит не только от России, но и от США. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

По словам депутата, утверждения журналистов немецкого издания Bild о том, что Москва стремится завершить военные действия к выборам 2026 года, кажутся странными.

«Интересно, что они связывают это с думскими выборами. Почему не привязали это к президентским? Мне кажется, это было бы более логично. Конечно, многое зависит от Путина, но не стоит забывать о влиянии так называемого американского обкома — о том, что они скажут президенту Украины Владимиру Зеленскому, а не о том, что скажут Владимиру Владимировичу Путину. Если они дадут указания украинскому лидеру, его позиция изменится», — отметила она.

Парламентарий также объяснила, почему конечной точкой обсуждения становятся парламентские выборы в России.

«Говорят о думских выборах, потому что Путин заявил, что договариваться можно только с Верховной Радой, значит, мирное соглашение придется заключать с данной Радой, так как президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время считается нелегитимным президентом. Вероятно, поэтому журналисты сделали вывод, что если Рада, то и Дума. У них, похоже, выстроилась такая логическая цепочка. Хотя, на мой взгляд, до думских выборов еще больше года, и мы предполагали, что эти вопросы будут урегулированы намного раньше», — добавила она.

Ранее на Западе признали, что Путин может положить конец украинскому конфликту.