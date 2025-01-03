Пентагон пока не будет делать никаких заявлений о возможных поставках военной помощи Украине. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь оборонного ведомства Сабрина Сингх, слова которой передает ТАСС.

«Что касается объявлений по поводу PDA (Presidential Drawdown Authority, механизм поставок военной помощи), то я не буду предвосхищать события. Сегодня у меня нет никаких заявлений», — сказала она в ответ на соответствующий вопрос.

2 января бывший спецпредставитель госдепа США по Украине, дипломат Курт Волкер заявил, что Киев могут обязать не пытаться вернуть территории, перешедшие под контроль Москвы за время СВО.

Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, со стороны Соединенных Штатов идут «неясные сигналы» Москве по Украине, на данный момент нельзя утверждать, что что-либо может заинтересовать Россию в вопросе урегулирования конфликта.

Ранее депутат Рады назвал договоренности с РФ единственным путем спасения Украины.