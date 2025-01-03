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На Украине сообщили о взрывах в двух регионах

Страна.ua: в пригороде Днепра и Запорожской области произошли взрывы
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Brücke-Osteuropa/Wikimedia

В пригороде украинского Днепра (ранее — Днепропетровск) произошли взрывы. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

Подробности случившегося не приводятся.

Издание также сообщает о взрывах в Запорожской области. Информацию подтвердил глава назначенной украинскими властями администрации региона Иван Федоров.

При этом «Общественное» передает, что взрывы зафиксированы в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Перед этим украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в городе Чернигов. Отмечалось, что на окраине населенного пункта «был взрыв ракеты». После череды взрывов на месте прилетов появился сильный дым, отмечает издание «Страна.ua».

Позже координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что удар был нанесен в районе старого аэродрома в Чернигове.

Накануне взрыв был зафиксирован в Николаевской области. Сергей Лебедев отмечал, что удар был нанесен по военной базе в регионе.

Ранее появилось видео удара беспилотника по правительственному кварталу в Киеве.

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