Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по заводу по сборке ракет для ВСУ в Павлограде

Российские бойцы в течение ночи нанесли удар по заводу в городе Павлограде в Днепропетровской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, прилет зафиксировали на площадке Павлоградского механического завода. Его сотрудники занимаются производством ракет и их сборкой, уточнил источник агентства.

«Там же находится полигон, где иностранные инструкторы обучают бандеровцев работе с НАТОвской техникой», — добавил Лебедев.

Он отметил, что удар по заводу был достаточно мощным и сопровождался детонацией с выбросом пламени.

Рано утром 31 декабря военные Вооруженных сил РФ нанесли несколько ударов по юго-восточной окраине украинской столицы. Как рассказал координатор николаевского подполья, российские солдаты били три раза в одном направлении.

Какие именно объекты были поражены, пока неизвестно. Лебедев не исключил, что целью могли стать какой-то из штабов Вооруженных сил Украины (ВСУ) или место дислокации солдат из стран — членов НАТО.

Ранее в подполье заявили об уничтожении склада ВСУ в городе Сумы.