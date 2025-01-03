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Во Франции раскритиковали Макрона после скандала с элитной бригадой ВСУ

Политик Филиппо назвал пустой тратой денег подготовку военных ВСУ во Франции
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Alexis Sciard/Global Look Press

Франция выбросила на ветер деньги своих граждан, занимаясь подготовкой элитной бригады Вооруженных сил Украины, из которой дезертировала часть военнослужащих. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Скандал с 155-й элитной бригадой ВСУ означает, что невероятно большое количество денег французских налогоплательщиков было потрачено на рекламу Макрона и главы киевского режима Владимира Зеленского для бригады, которой даже не существует!» — написал он.

До этого главный редактор украинского издания «Цензор.net» Юрий Бутусов сообщил, что элитная 155-я бригада имени Анны Киевской, часть которой проходила обучение во Франции, сталкивается с серьезными потерями и увеличением случаев дезертирства. По его словам, формирование с самого начала было охвачено организационным хаосом, что создавало трудности для тех, кто «стремился служить честно». Это также привело к значительным потерям из-за самовольного оставления частей.

Согласно данным американского журнала Forbes, из 5800 военнослужащих около 1700 дезертировали. После боев в районе Красноармейска бригада понесла тяжелые потери, включая утрату части своей бронетехники, в том числе немецких танков Leopard 2 и французских гаубиц Caesar.

В конце ноября глава французского министерства обороны Себастьян Лекорню сообщил, что обученные Францией 2,3 тыс. украинских солдат отправились обратно на Украину для участия в боевых действиях.

Ранее на Украине арестовали бригадира ВСУ, который издевался над солдатами.

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