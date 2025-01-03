Франция выбросила на ветер деньги своих граждан, занимаясь подготовкой элитной бригады Вооруженных сил Украины, из которой дезертировала часть военнослужащих. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Скандал с 155-й элитной бригадой ВСУ означает, что невероятно большое количество денег французских налогоплательщиков было потрачено на рекламу Макрона и главы киевского режима Владимира Зеленского для бригады, которой даже не существует!» — написал он.

До этого главный редактор украинского издания «Цензор.net» Юрий Бутусов сообщил, что элитная 155-я бригада имени Анны Киевской, часть которой проходила обучение во Франции, сталкивается с серьезными потерями и увеличением случаев дезертирства. По его словам, формирование с самого начала было охвачено организационным хаосом, что создавало трудности для тех, кто «стремился служить честно». Это также привело к значительным потерям из-за самовольного оставления частей.

Согласно данным американского журнала Forbes, из 5800 военнослужащих около 1700 дезертировали. После боев в районе Красноармейска бригада понесла тяжелые потери, включая утрату части своей бронетехники, в том числе немецких танков Leopard 2 и французских гаубиц Caesar.

В конце ноября глава французского министерства обороны Себастьян Лекорню сообщил, что обученные Францией 2,3 тыс. украинских солдат отправились обратно на Украину для участия в боевых действиях.

Ранее на Украине арестовали бригадира ВСУ, который издевался над солдатами.