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Обученные Францией украинские военные отправились на Украину

Лекорню: обученные Францией 2,3 тысячи солдат ВСУ отправились обратно на Украину

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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Обученные Францией 2,3 тыс. солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправились обратно на Украину для участия в боевых действиях. Об этом сообщил глава французского министерства обороны Себастьян Лекорню в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав минобороны Польши, Британии, Франции, Италии и Германии, передает РИА Новости.

«Бригада «Анна Киевская»… покинула Францию», — сказал он.

Лекорню добавил, что Франция готова продолжать обучение военных ВСУ и указал на необходимость нарастить возможности обучения таких бригад.

14 ноября Франция завершила обучение 2,3 тыс. украинских военнослужащих из 155-й бригады ВСУ, в том числе три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, подразделения наземно-воздушного наблюдения и разведки.

Также Лекорню заявил, что в ближайшие недели Париж окажет Киеву военную помощь, в том числе и ракетами, профинансированными в основном за счет доходов от замороженных российских активов.

Ранее в Госдуме напомнили Западу, что Россия способна себя защитить.

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