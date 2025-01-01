155-я бригада имени Анны Киевской, часть которой проходила обучение во Франции, сталкивается с серьезными потерями и увеличением случаев дезертирства. Об этом сообщил главный редактор украинского издания «Цензор.net» Юрий Бутусов на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Бутусова, формирование 155-й бригады с самого начала было охвачено организационным хаосом, что создавало трудности для тех, кто «стремился служить честно». Это также привело к значительным потерям из-за самовольного оставления частей. На момент отправки бригады на обучение во Францию было зафиксировано 935 случаев дезертирства, при этом отправляли не подготовленных бойцов, а просто группу людей, недавно одетых в военную форму.

Бутусов также выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский не контролировал выполнение своих обещаний перед президентом Франции Эммануэлем Макроном, а министр обороны Рустем Умеров не обращал внимания на подготовку и оснащение этой бригады. Он упрекнул военное руководство в том, что они начали осознавать реальное состояние боеспособности бригады только на поле боя.

В декабре Бутусов сообщил, что почти тысяча человек дезертировала из 155-й бригады сразу после прибытия на боевые позиции. В конце ноября министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что 2,3 тысячи украинских солдат, прошедших обучение во Франции, вернулись на Украину для участия в боевых действиях. Обучение проводили полторы тысячи французских военнослужащих для трех пехотных батальонов, инженерного и артиллерийского корпуса, а также подразделений наземного наблюдения и разведки.

Также недавно Депутат Рады Руслан Горбенко рассказал о дезертирстве мобилизованных украинцев на учениях за границей.

Ранее на Украине арестовали бригадира ВСУ, который издевался над солдатами.