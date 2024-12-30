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На Украине арестовали бригадира ВСУ, который издевался над солдатами

На Украине арестовали издевавшегося над солдатами бригадира ВСУ Побережнюка
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Командир 211-й понтонно-мостовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Побережнюк был арестован с возможностью внесения залога в $285,3 тысячи на фоне обвинений в жестоком обращении с подчиненными. Об этом сообщил офис генерального прокурора Украины.

Скандал разразился 16 декабря, когда издание «Украинская правда» сообщило о том, что командир взвода Владислав Пастух избивал солдат и вымогал у них деньги. Офис генпрокурора Украины начал расследование, а против Побережнюка возбудили уголовное дело за злоупотребление служебным положением.

Суд решением 19 декабря арестовал его, но на следующий день он вышел под залог, хотя позже вновь был задержан по новым обвинениям. Как сообщает «Общественное», именно о Побережнюке идет речь в этом деле. Также возбуждено дело против другого командира взвода из той же бригады за избиения солдат.

В октябре государственное бюро расследований (ГБР) Украины задержало военнослужащего Сергея Гнездилова, публично объявившего о дезертирстве из Вооруженных сил Украины.

Ранее россиянина, пытавшегося вступить в ВСУ, посадили в колонию на 9,5 года.

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